Песков прокомментировал вероятные санкции США против Киргизии

Песков заявил, что РФ продолжит развивать отношения с Киргизией, несмотря на санкции США

Россия продолжит развивать отношения с Киргизией, несмотря на вероятное введение против Бишкека санкций США, ответил на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции», — сказал Песков.

Ранее американская газета The Washington Post рассказала, что власти США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за подозрений в обходе введенных против России санкций.