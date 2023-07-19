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13:50, 19 июля 2023Бывший СССР

Песков прокомментировал вероятные санкции США против Киргизии

Песков заявил, что РФ продолжит развивать отношения с Киргизией, несмотря на санкции США

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Россия продолжит развивать отношения с Киргизией, несмотря на вероятное введение против Бишкека санкций США, ответил на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции», — сказал Песков.

Ранее американская газета The Washington Post рассказала, что власти США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за подозрений в обходе введенных против России санкций.

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