В США рассказали о подготовке мер против Киргизии из-за России

WP: США готовят экономические меры против Киргизии за обход антироссийских санкций

Власти США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за подозрений в обходе введенных против России санкций. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что таким образом они хотят вынудить Киргизию прекратить экспорт в Россию подсанкционных товаров. «Администрация [американского президента Джо] Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», — говорится в материале.

По данным издания, перед тем, как пойти на этот шаг, американские и европейские дипломаты неоднократно приезжали с визитом в Бишкек, однако результата это не принесло. Уточняется, что Вашингтон может обнародовать подготовленные меры уже на этой неделе.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что одной из приоритетных задач американского руководства в текущем году является борьба с попытками России обойти введенные против нее санкции. По ее словам, Вашингтон наращивает усилия, которые были предприняты в последние месяцы, чтобы пресечь нарушения.