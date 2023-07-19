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07:36, 19 июля 2023Мир

В США рассказали о подготовке мер против Киргизии из-за России

WP: США готовят экономические меры против Киргизии за обход антироссийских санкций

Фото: Edoardo Cuoghi / Unsplash

Власти США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за подозрений в обходе введенных против России санкций. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что таким образом они хотят вынудить Киргизию прекратить экспорт в Россию подсанкционных товаров. «Администрация [американского президента Джо] Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», — говорится в материале.

По данным издания, перед тем, как пойти на этот шаг, американские и европейские дипломаты неоднократно приезжали с визитом в Бишкек, однако результата это не принесло. Уточняется, что Вашингтон может обнародовать подготовленные меры уже на этой неделе.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что одной из приоритетных задач американского руководства в текущем году является борьба с попытками России обойти введенные против нее санкции. По ее словам, Вашингтон наращивает усилия, которые были предприняты в последние месяцы, чтобы пресечь нарушения.

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    Марина Совина
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