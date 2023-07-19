Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 19 июля 2023Россия

Москвичи выберут лучшие фото столицы

Собянин: москвичи выберут на «Активном гражданине» лучшие фотоработы о жизни столицы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жители столицы выберут лучшие фотоработы, посвященные жизни в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Снимки сделаны как профессиональными фотографами, так и любителями. На них портреты жителей и необычные ракурсы столицы», — рассказал глава города Сергей Собянин.

На X ежегодный конкурс городской фотографии «Планета Москва» прислали 1786 работ, из которых жюри выбрало 80 финалистов. В конкурсе приняли участие фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Брянска, Владимира, Краснодара, Калуги, Тольятти, Республики Бурятия, Красноярского края, а также из Московской, Ленинградской, Амурской, Мурманской и Ростовской областей.

Москвичи определят победителей в четырех номинациях — «Городской пейзаж», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса». Проголосовать за понравившиеся работы можно на сайте проекта «Активный гражданин».

Награждение победителей, выбранных членами экспертного жюри и подписчиками страницы Департамента градостроительной политики в соцсети «ВКонтакте», пройдет 12 августа на площадке Московского урбанистического форума в парке «Зарядье». Там же получат памятные призы авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов.

Ранее Собянин предложил москвичам проголосовать за направления для новых городских секций, курсов и творческих кружков. Занятия будут проходить в столичных культурных центрах, библиотеках и других учреждениях.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ в Одессе

    В Москве после ливней открыли парки и зоопарк

    Блогерша осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения в клинике

    Министр спорта осудил заявление Исинбаевой о номинальных воинских званиях

    Уехавшая рожать в Лос-Анджелес блогерша назвала минусы США

    Глава МИД Германии предложила альтернативу зерновой сделке

    Массовое повреждение машин из-за непогоды в Москве попало на видео

    В России ответили на обвинения Украины в ударе по инфраструктуре зерновой сделки

    Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм

    Матыцин высказался о требованиях подписать декларации о нейтралитете для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости