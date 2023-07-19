Москвичи выберут лучшие фото столицы

Собянин: москвичи выберут на «Активном гражданине» лучшие фотоработы о жизни столицы

Жители столицы выберут лучшие фотоработы, посвященные жизни в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Снимки сделаны как профессиональными фотографами, так и любителями. На них портреты жителей и необычные ракурсы столицы», — рассказал глава города Сергей Собянин.

На X ежегодный конкурс городской фотографии «Планета Москва» прислали 1786 работ, из которых жюри выбрало 80 финалистов. В конкурсе приняли участие фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Брянска, Владимира, Краснодара, Калуги, Тольятти, Республики Бурятия, Красноярского края, а также из Московской, Ленинградской, Амурской, Мурманской и Ростовской областей.

Москвичи определят победителей в четырех номинациях — «Городской пейзаж», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса». Проголосовать за понравившиеся работы можно на сайте проекта «Активный гражданин».

Награждение победителей, выбранных членами экспертного жюри и подписчиками страницы Департамента градостроительной политики в соцсети «ВКонтакте», пройдет 12 августа на площадке Московского урбанистического форума в парке «Зарядье». Там же получат памятные призы авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов.

Ранее Собянин предложил москвичам проголосовать за направления для новых городских секций, курсов и творческих кружков. Занятия будут проходить в столичных культурных центрах, библиотеках и других учреждениях.