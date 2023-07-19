Российский пассажирский самолет врезался в осветительную мачту аэропорта

Летевший в Бишкек из Тюмени самолет Nordwind врезался в осветительную мачту аэропорта

Пассажирский самолет, летевший из Тюмени в Бишкек, врезался левым крылом в осветительную мачту аэропорта. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло 17 июля с лайнером российской авиакомпании Nordwind Airlines. В этот момент на борту самолета находилось более 130 человек. В результате рейс пришлось перенести.

По факту случившегося заведено уголовное дело. «Предварительно установлено, что инцидент произошел по вине водителя аэродромного тягача, который буксировал Boeing 737-800 с места стоянки на точку запуска двигателей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за полученных повреждений самолет пришлось отстранить от полетов. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена и проводится судебная техническая экспертиза.

Ранее летевший из Казани в Минеральные Воды самолет российской авиакомпании «Северный ветер» резко сменил курс и сел в другом городе. Отмечается, что в ходе выполнения полета командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за вибрации левого двигателя.

