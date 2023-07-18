Летевший в Минводы пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом городе

Летевший в Минводы самолет вернулся в аэропорт вылета из-за вибрации двигателя

Летевший в Минеральные Воды самолет российской авиакомпании «Северный ветер» резко сменил курс и сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Казань — Минводы, в понедельник, 17 июля. В ходе выполнения полета командир воздушного судна принял решении о возврате в аэропорт вылета из-за вибрации левого двигателя. В результате он приземлился на аэродром столицы Татарстана.

Посадка прошла благополучно. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. «После осмотра обнаружено разрушение пневматики левого внутреннего колеса основной стойки шасси», — говорится в сообщении.

Ранее в июле летевший в Турцию самолет российской чартерной авиакомпании Azur Air экстренно сменил курс. При выполнении полета экипаж самолета доложил о срабатывании сигнализации о неубранном шасси.

