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12:15, 18 июля 2023Путешествия

Летевший в Минводы пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом городе

Летевший в Минводы самолет вернулся в аэропорт вылета из-за вибрации двигателя

Фото: AS Mamontov / Russianplanes.net

Летевший в Минеральные Воды самолет российской авиакомпании «Северный ветер» резко сменил курс и сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Казань — Минводы, в понедельник, 17 июля. В ходе выполнения полета командир воздушного судна принял решении о возврате в аэропорт вылета из-за вибрации левого двигателя. В результате он приземлился на аэродром столицы Татарстана.

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Посадка прошла благополучно. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. «После осмотра обнаружено разрушение пневматики левого внутреннего колеса основной стойки шасси», — говорится в сообщении.

Ранее в июле летевший в Турцию самолет российской чартерной авиакомпании Azur Air экстренно сменил курс. При выполнении полета экипаж самолета доложил о срабатывании сигнализации о неубранном шасси.

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    Фариза Бацазова
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