Молодой мужчина похудел на 90 килограммов после страшного предупреждения врача

Весивший 162 килограмма индиец похудел на 90 килограммов после тяжелого приступа

Житель Индии похудел на 90 килограммов за полтора года, после того как угодил в больницу из-за проблем с лишним весом. Его историю публикует The Times of India.

23-летний Аман Хан, работавший в гостиничном бизнесе, рассказал, что однажды пережил тяжелый приступ на работе. Он начал задыхаться, потерял сознание и очнулся только в больничной палате. «В этот момент доктор перечислял мои проблемы со здоровьем — диабет 2-го типа, апноэ во сне, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина. Это было страшное свидание с реальностью», — поделился воспоминаниями индиец, весивший на тот момент 162 килограмма.

Врач сказал, что Хану необходимо срочно изменить образ жизни, иначе у него «останется не так уж много времени». После предупреждения молодой мужчина решил позаботиться о своем здоровье. Он признался, что начал работать над собой из чувства вины перед родными, которые очень переживали за него.

В первую очередь Хан изменил свой рацион. Он стал завтракать овсяными хлопьями с обезжиренным молоком и фруктами, обедал молодым сыром панир и лепешками роти из цельнозерновой муки, а на ужин съедал сабзи — овощное рагу с добавлением соевых бобов, которые помогали ему получить необходимое количество белка. Кроме того, Хан сократил потребление алкоголя. При этом он не изнурял себя слишком строгой диетой и в определенные дни мог позволить себе съесть темный шоколад или приготовить домашнюю пиццу.

Хан также начал регулярно заниматься спортом. «Я сочетаю кардио, силовые тренировки и йогу. Тренируюсь шесть дней в неделю по часу в день», — рассказал он.

В итоге ему удалось за полтора года снизить вес со 162 до 72 килограммов. Успех в похудении помог Хану найти новое призвание. Он оставил работу в отеле и стал экспертом по правильному питанию и борьбе с лишним весом. «Путь, который я проделал, показал мне, что настоящая цель заключается не только в избавлении от килограммов, но в обретении здоровья, уверенности в себе и нового импульса в жизни», — говорит индиец.

Ранее сообщалось, что студентка из Индии похудела на 27 килограммов за восемь месяцев. Девушка рассказала, что решила сбросить лишний вес из-за постоянных насмешек приятелей.