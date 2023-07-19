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11:39, 19 июля 2023Из жизни

Молодой мужчина похудел на 90 килограммов после страшного предупреждения врача

Весивший 162 килограмма индиец похудел на 90 килограммов после тяжелого приступа

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Житель Индии похудел на 90 килограммов за полтора года, после того как угодил в больницу из-за проблем с лишним весом. Его историю публикует The Times of India.

23-летний Аман Хан, работавший в гостиничном бизнесе, рассказал, что однажды пережил тяжелый приступ на работе. Он начал задыхаться, потерял сознание и очнулся только в больничной палате. «В этот момент доктор перечислял мои проблемы со здоровьем — диабет 2-го типа, апноэ во сне, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина. Это было страшное свидание с реальностью», — поделился воспоминаниями индиец, весивший на тот момент 162 килограмма.

Врач сказал, что Хану необходимо срочно изменить образ жизни, иначе у него «останется не так уж много времени». После предупреждения молодой мужчина решил позаботиться о своем здоровье. Он признался, что начал работать над собой из чувства вины перед родными, которые очень переживали за него.

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В первую очередь Хан изменил свой рацион. Он стал завтракать овсяными хлопьями с обезжиренным молоком и фруктами, обедал молодым сыром панир и лепешками роти из цельнозерновой муки, а на ужин съедал сабзи — овощное рагу с добавлением соевых бобов, которые помогали ему получить необходимое количество белка. Кроме того, Хан сократил потребление алкоголя. При этом он не изнурял себя слишком строгой диетой и в определенные дни мог позволить себе съесть темный шоколад или приготовить домашнюю пиццу.

Хан также начал регулярно заниматься спортом. «Я сочетаю кардио, силовые тренировки и йогу. Тренируюсь шесть дней в неделю по часу в день», — рассказал он.

В итоге ему удалось за полтора года снизить вес со 162 до 72 килограммов. Успех в похудении помог Хану найти новое призвание. Он оставил работу в отеле и стал экспертом по правильному питанию и борьбе с лишним весом. «Путь, который я проделал, показал мне, что настоящая цель заключается не только в избавлении от килограммов, но в обретении здоровья, уверенности в себе и нового импульса в жизни», — говорит индиец.

Ранее сообщалось, что студентка из Индии похудела на 27 килограммов за восемь месяцев. Девушка рассказала, что решила сбросить лишний вес из-за постоянных насмешек приятелей.

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    Никита Савин
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