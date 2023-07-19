Пьяный иностранец угрожал полицейскому и поплатился за это

В Люберцах за хулиганство и угрозы полиции задержали пьяного гражданина Узбекистана

В Люберцах следователи предъявили обвинение в хулиганстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти 24-летнему гражданину Узбекистана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, 14 июля молодой человек напился, пришел со своим другом на детскую площадку, начал там ругаться матом, а также бороться с товарищем, чем пугал окружающих. На место прибыл участковый, которому хулиган стал угрожать насилием.

Полицейский пресек нарушения мужчины и доставил его в следственный отдел. Обвиняемый уже признал свою вину и в ближайшее время следствие запросит суд о его аресте. Силовики также выяснили, что у гражданина Узбекистана истек срок действия миграционной карты, поэтому его привлеки к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Ранее в Архангельской области задержали 31-летнего местного жителя, напавшего на сотрудника Росгвардии.

