Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму

Пресс-секретарь Песков: Путину доложили о ситуации с горящим в Крыму полигоном

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с горящим в Крыму полигоном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил главе государства, что в связи с пожаром принимаются все необходимые меры.

О пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма стало известно рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов. По словам местных жителей в радиусе пяти километров от места происшествия, они слышали взрывы в течение двух часов.