В Крыму загорелся склад боеприпасов. Власти эвакуируют две тысячи человек из четырех населенных пунктов

В Крыму у села Алексеевка загорелся склад боеприпасов, перекрыта трасса «Таврида»

В Крыму загорелся склад боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ЧП произошло на полигоне в Кировском районе недалеко от села Алексеевка. Местные жители рассказали, что на протяжении двух часов слышат взрывы в радиусе пяти километров от места пожара. Предварительно, никто не пострадал. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале подтвердил факт пожара.

Причины случившегося не называются.

Из района пожара готовится эвакуация населения

Аксенов сообщил, что из опасной зоны планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы.

В настоящее время пожарные продолжают тушить возгорание. Опасности для жилых домов нет.

Также из-за пожара перекрыт отрезок трассы «Таврида» с 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляют по региональной дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Временная схема движения по трассе «Таврида»

Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. По его заверению, поезда прибывают по расписанию.

Пожары на складах боеприпасов в 2022 году

16 августа 2022 года сообщалось о детонации боеприпасов на военном складе в районе населенных пунктов Майское и Азовское на севере Крыма. Из-за взрывов пострадали два человека, одного из которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. В Минобороны тогда заявили, что причиной происшествия стала диверсия. В ведомстве также рассказали, что из-за взрывов были повреждены гражданские объекты, среди которых линии электропередач, жилые дома, электростанция и железная дорога.

Позднее глава Государственного совета региона Владимир Константинов рассказал, что диверсантов, устроивших взрыв на военном складе в Джанкойском районе Крыма, координировала Украина. По его словам, такие решения «принимаются не в каком-то селе», а в Киеве.

18 августа в граничащей с Украиной Белгородской области также загорелся склад боеприпасов. Тогда было эвакуировано 89 человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП повреждения получили 49 домов и школа в Тимоновском сельском поселении. Он уточнил, что после осмотра поврежденных домов в четырех селах выявлены «незначительные разрушения в кровле, фасаде и остеклении».

31 августа того же года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый российский военный почувствует «украинский ответ» за участие в специальной операции. По мнению украинского лидера, у Российской армии якобы не будет ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области. Он пообещал, что Вооруженные силы Украины уничтожат все склады и технику.