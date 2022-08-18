В граничащем с Украиной российском регионе загорелся склад боеприпасов

Белгородский губернатор Гладков сообщил о возгорании на складе боеприпасов

В граничащей с Украиной Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте работают оперативные службы, специалисты устанавливают причину пожара. Информации о пострадавших на данный момент нет.

«Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние», — добавил Гладков.

Ранее губернатор региона заявил, что в Шебекинском городском округе Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было обнаружено множество противопехотных мин «Лепесток». Также он уточнил, что из-за увеличивающейся угрозы в школах девяти районов региона пока не может начаться стабильная работа.