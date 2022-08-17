В Крыму обвинили Киев в диверсии на военном складе в Джанкойском районе

Глава парламента Крыма заявил, что диверсию на складе под Джанкоем координировал Киев

Диверсантов, устроивших взрыв на военном складе в Джанкойском районе Крыма, координировала Украина. Об этом заявил глава Государственного совета региона Владимир Константинов, передает ТАСС.

По его словам, такие решения «принимаются не в каком-то селе», а в Киеве.

Константинов выразил мнение, что украинские власти опасны тем, что находятся в тяжелом положении. «Это, как тяжело раненый зверь, у которого сил на что-то серьезное нет, но на такие гадости [как взрыв в Крыму] они будут способны», — сказал спикер парламента республики.

Ранее Константинов, комментируя взрывы под Джанкоем, заявил об активизации в Крыму агентуры Киева. По его словам, эти агенты «пакостят по мелкому», так как на большие дела не способны.