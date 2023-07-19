В Москве разработали мобильное приложение «Мой ID» для хранения цифровых копий документов

В Москве разработали новое мобильное приложение для горожан — в нем москвичи смогут хранить цифровые копии документов. Об этом сообщают «Ведомости».

Приложение «Мой ID» разработало ГКУ «Инфогород», подведомственное Департаменту информационных технологий Москвы. В него можно загрузить копии всех основных документов — российского и заграничного паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, водительского удостоверения, а также информацию о домашнем питомце, карту москвича и единый читательский билет.

«Все эти сведения удобно использовать в повседневной жизни, в том числе при заполнении различных онлайн-форм, покупке билетов на семью или заказе пропусков», — отметил замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

Иванов уточнил, что некоторые документы доступны в виде штрих-кода, по которому можно получать услуги в столичных учреждениях — например, в поликлиниках или библиотеках. При этом такие копии не будут являться цифровой заменой оригиналов.

Сейчас для загрузки доступно девять видов документов. В приложении отображаются данные, которые загружены в личный кабинет на сайте mos.ru, — пользователь может выбрать, какие именно сведения будут скопированы в «Мой ID». Приложение можно скачать в App Store, Google Play, AppGalery, RuStore и RuMarket.

В апреле Минцифры предложило разрешить использовать аккаунт в приложении портала «Госуслуги» вместо паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Проект до сих пор находится на рассмотрении.