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15:15, 19 июля 2023Россия

В РАН призвали Путина завозить больше мигрантов из Африки

Сотрудник РАН Полетаев призвал президента Путина завозить больше мигрантов из Африки

Фото: Amir Cohen / Reuters

Научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) Дмитрий Полетаев призвал президента страны Владимира Путина завозить больше мигрантов из Африки — на фоне низкой рождаемости. Его комментарий был опубликован на сайте KP.RU.

Такую идею ученый выдвинул на площадке Валдайского клуба. «У нас сейчас очень мало россиян африканского происхождения. африканская диаспора составляет всего лишь около 40 тысяч человек», — заявил Полетаев.

По мнению сотрудника РАН, в ожидании неизбежного роста африканских мигрантов «наше законодательство нужно менять», адаптируя его под прием новых соискателей. Пока же он констатировал, что Россия не готова к принятию жителей Черного континента.

В Санкт-Петербурге 27-28 июля пройдет второй саммит «Россия — Африка». Ранее подчеркивалось, что деловая программа мероприятия будет состоять из четырех больших тематических блоков, которые охватят все сферы сотрудничества России с Африканским континентом.

Кроме того, на полях Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка состоятся медиафорум, съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы.

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    Анна Щербакова
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