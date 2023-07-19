Путин прокомментировал пожар на полигоне в Крыму

Президент России Путин: с причинами пожара на полигоне в Крыму предстоит разобраться

С причинами пожара на полигоне в Крыму предстоит разобраться, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Происшествие военном объекте в Кировском районе республики стало одной из тем совещания главы государства с правительством. О ситуации главе государства доложил глава Крыма Сергей Аксенов.

В связи с ЧП на полигоне президент поручил оказать всю необходимую помощь.