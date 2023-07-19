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19:28, 19 июля 2023Россия

Путин прокомментировал пожар на полигоне в Крыму

Президент России Путин: с причинами пожара на полигоне в Крыму предстоит разобраться
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

С причинами пожара на полигоне в Крыму предстоит разобраться, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Происшествие военном объекте в Кировском районе республики стало одной из тем совещания главы государства с правительством. О ситуации главе государства доложил глава Крыма Сергей Аксенов.

В связи с ЧП на полигоне президент поручил оказать всю необходимую помощь.

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    Алан Босиков
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