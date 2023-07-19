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14:33, 19 июля 2023Культура

Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм

The Direct: Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за фильм «Красный»

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Американский актер Дуэйн Скала Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм от Amazon «Красный» (Red One). Об этом сообщает The Direct.

По данным сайта, сумма составляет 50 миллионов долларов. Отмечается, что это является самым большим гонораром, который актер зарабатывал за роль в фильме, а также рекордной выплатой по заработку за один фильм среди всех актеров.

Ранее сообщалось, что Дуэйн Джонсон вернется в «Форсаж» после шестилетнего перерыва. Отмечалось, что это произойдет в сцене после титров.

Дуэйн Скала Джонсон — бывший рестлер. Он известен по фильмам «Разлом Сан-Андреас», «Кровью и потом: Анаболики», «Эмпайр-стейт», «Напряги извилины», а также участием в кинофраншизе «Форсаж».

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    Варвара Кошечкина
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