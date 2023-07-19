Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм

The Direct: Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за фильм «Красный»

Американский актер Дуэйн Скала Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм от Amazon «Красный» (Red One). Об этом сообщает The Direct.

По данным сайта, сумма составляет 50 миллионов долларов. Отмечается, что это является самым большим гонораром, который актер зарабатывал за роль в фильме, а также рекордной выплатой по заработку за один фильм среди всех актеров.

Ранее сообщалось, что Дуэйн Джонсон вернется в «Форсаж» после шестилетнего перерыва. Отмечалось, что это произойдет в сцене после титров.

Дуэйн Скала Джонсон — бывший рестлер. Он известен по фильмам «Разлом Сан-Андреас», «Кровью и потом: Анаболики», «Эмпайр-стейт», «Напряги извилины», а также участием в кинофраншизе «Форсаж».