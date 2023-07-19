В России стали меньше тратить на дороги

Sherpa Group: объем вложений в «Безопасные качественные дороги» снизился на 4,1 процента

Во втором квартале 2023 года годовой объем средств, вложенных в нацпроект «Безопасные качественные дороги» (БКД), сократили на 4,1 процента. О том, что в стране стали меньше тратить на дороги, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Sherpa Group.

Так, годовой объем инвестиций сократился до 451,9 миллиарда рублей. До этого момента в течение трех лет показатель увеличивался, однако теперь впервые снизился. При этом серьезнее всего уменьшились вложения в проект «Развитие общественного транспорта» — на 12,1 процента, до 40,7 миллиарда рублей.

В абсолютном выражении сильнее всего сократилось финансирование проекта «Развитие федеральной магистральной сети» — на 10,3 миллиарда рублей, до 202,3 миллиарда.

В издании отметили, что БКД рассчитан на 2019–2030 годы и включает шесть проектов. В 2023 году планируется отремонтировать и построить около 18 тысяч километров дорог по всей стране.

Ранее депутаты партии «Новые люди» разработали и направили кабмину законопроект, призывающий не наказывать граждан административным штрафом в случае, если те решат самостоятельно отремонтировать дорогу местного назначения либо дорогу на придомовой территории.