Россиянам предложили разрешить самостоятельно чинить дороги

«Новые люди» предложили разрешить россиянам самостоятельно чинить дороги

Россиянам предложили разрешить самостоятельно ремонтировать дороги. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии «Новые люди» сообщает агентство ТАСС.

Депутаты партии под руководством вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова разработали и направили кабмину законопроект, призывающий не наказывать граждан административным штрафом в случае, если те решат самостоятельно отремонтировать дорогу местного назначения либо дорогу на придомовой территории. Если инициатива будет принята, в статью 12.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) внесут изменения. В настоящий момент, в соответствии с этой статьей, за самовольный ремонт гражданам предполагается штраф на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — 25 тысяч рублей, а юрлицам — 300 тысяч рублей.

Даванков назвал абсурдным применение санкций к людям, выполняющим «за чиновников их работу». «Нас зачем-то приучают к тому, что инициатива наказуема. Всем нужны нормальные дороги здесь и сейчас, а не через пять лет, когда у местных властей дойдут руки. Понятно, что, когда люди заделывают ямы своими силами, это нельзя считать повреждением дорог», — заявил он.

Ранее стало известно, что в Благовещенске жители многоквартирного дома решили самостоятельно отремонтировать яму во дворе, используя самодельный валик с длинной ручкой.