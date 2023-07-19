Путин вспомнил о ссорах с главой Минтранса из-за западных самолетов

Путин рассказал, как ругался с главой Минтранса из-за западных самолетов

Президент России Владимир Путин вспомнил о ссорах с главой Минтранса Виталием Савельевым из-за западных самолетов. Видео опубликовал Telegram-канал кремлевского пула РИА Новости.

«Помните, когда вы были руководителем "Аэрофлота", я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже ругались на этот счет. Вы мне говорили, что западные партнеры надежные, все хорошо», — рассказал Путин.

Глава государства отметил, что теперь отечественные производители авиационной техники не могут в одночасье расширить производственные возможности, это потребует определенного времени.

Ранее Савельев в ходе совещания с Путиным перепутал «Камазы» с «Кайенами». На встрече с правительством обсуждалось тестирование беспилотного грузового транспорта. Глава государства спросил у министра: «Камазы-то доехали?» Савельев, отвечая на вопрос президента, оговорился.