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17:39, 21 июня 2023Среда обитания

Министр транспорта России перепутал «Камазы» с «Кайенами» в разговоре с Путиным

Глава Минтранса Савельев перепутал «Камазы» с «Кайенами» в разговоре с Путиным

Кадр: Telegram-канал «Ньюсач/Двач»

Глава Минтранса России Виталий Савельев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным перепутал «Камазы» с «Кайенами». Видео опубликовано на медиахостинге «Смотрим».

На встрече с правительством обсуждалось тестирование беспилотного грузового транспорта. Глава государства спросил у министра: «Камазы-то доехали?» Савельев, отвечая на вопрос президента, оговорился. «В первый день два "Кайена", три "Камаза" доехали нормально», — ответил министр транспорта.

Он также отметил, что в настоящий момент работает только один «Камаз», в еще двух «Камазах» «переписываем математику». Савельев заверил, что с июля будут работать в постоянном режиме шесть «Камазов».

Ранее сообщалось, что беспилотные грузовики «Камаз» начнут перевозить грузы по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом с 14 июня. Путин анонсировал проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей на трассе Москва — Петербург в ноябре 2022 года. Отмечалось, что с 2024 года поездки будут проходить уже не в экспериментальном, а в штатном режиме.

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    Варвара Кошечкина
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