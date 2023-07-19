Керженский заповедник показал попавшую на видео рысь с загадочной «добычей»

В Керженском заповеднике в Нижегородской области в объектив фотоловушки попала рысь, несущая в пасти загадочную «добычу». Видеозапись опубликована на странице учреждения во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что рысь идет по лесу, а через несколько часов возвращается обратно, неся в пасти какое-то животное. Заповедник предложил угадать, что может нести хищница — многие комментаторы предположили, что «добычей» является ее котенок.

В учреждении пообещали опубликовать продолжение видео и ответ на загадку позднее.

Ранее сообщалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка засняла прогулку медведицы с любопытным медвежонком. На кадрах видно, что медведица изучает дерево, после чего к нему приближается медвежонок, подбирает с земли шишку и тоже рассматривает ствол, стоя на задних лапах. Когда мать уходит, медвежонок бежит за ней.