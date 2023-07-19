В Херсонской области сообщили об уничтожении крупнейшего склада ВСУ

Сальдо сообщил об уничтожении крупнейшего склада ВСУ в Херсонской области

Российские бойцы уничтожили склад горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Львово Херсонской области. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в Telegram.

«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», — написал Сальдо.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения украинской бронетехники точным ударом FPV-дрона на запорожском направлении.

