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12:04, 19 июля 2023Бывший СССР

В Херсонской области сообщили об уничтожении крупнейшего склада ВСУ

Сальдо сообщил об уничтожении крупнейшего склада ВСУ в Херсонской области

Архивное фото: РИА Новости

Российские бойцы уничтожили склад горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Львово Херсонской области. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в Telegram.

«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», — написал Сальдо.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения украинской бронетехники точным ударом FPV-дрона на запорожском направлении.

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    Алевтина Запольская
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