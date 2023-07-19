Отмену шоу Трэвиса Скотта у пирамид Гизы в Египте опровергли

Отмену шоу хип-хоп-исполнителя Трэвиса Скотта у пирамид Гизы опровергли

Отмену шоу американского хип-хоп-исполнителя Трэвиса Скотта у пирамид Гизы в Египте опровергли. Об этом сообщает Rolling Stone.

Развлекательная компания Live Nation заявила, что выступление исполнителя в рамках релиза альбома Utopia не подвергалось никаким изменениям и состоится.

«Любые сообщения об обратном являются ложными. Не можем дождаться совместного празднования выхода Utopia с вами в Египте!» — сообщил менеджмент артиста.

Ранее сообщалось, что концерт Скотта отменили из-за противоречия ценностям Египта.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что организация «Египетский синдикат музыкантов» выступила против проведения шоу, руководствуясь мнением пользователей социальных сетей. В обращении также упоминались «аутентичные изображения и информация о своеобразных ритуалах, выполняемых [Скоттом] во время его выступления».