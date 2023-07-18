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18:27, 18 июля 2023Культура

Шоу Трэвиса Скотта у пирамид Гизы отменили из-за противоречия ценностям Египта

Концерт рэпера Трэвиса Скотта у пирамид Гизы отменили из-за противоречия ценностям Египта

Фото: Rocco Spaziani / Globallookpress.com

Концерт американского рэпера Трэвиса Скотта отменили из-за противоречия ценностям Египта. Об этом пишет газета Al-Ahram со ссылкой на Профсоюз египетских музыкантов.

Хип-хоп-артист должен был представить 28 июля свой четвертый альбом Utopia в ходе шоу у знаменитых пирамид Гизы. Однако объединение местных деятелей культуры заявило, что «не допустит действий, который идут вразрез с ценностями» страны. «Председатель и правление музыкального объединения решили отменить разрешение на проведение концертов такого рода, которые противоречат сути египетской культуры», — сообщили в профсоюзе.

Al-Ahram отмечает, что ранее в соцсетях разгорелись споры о том, следует ли вообще проводить концерт американского рэпера. Исполнитель, по мнению отдельных пользователей, причастен к «антиегипетским афроцентристским идеям», «сатанинским ритуалам», а его выступление бы «пошатнуло общественные ценности». Скотту также припомнили трагический инцидент, произошедший на его концерте в ноябре 2021 года в рамках фестиваля Astroworld в Техасе. В мае 2022 года Трэвис Скотт заявил о своем возвращении на сцену после давки на Astroworld.

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    Сергей Равин
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