Трэвис Скотт вернется на сцену после трагедии на Astroworld

Хип-хоп-артист Трэвис Скотт впервые выступит на сцене после давки на фестивале Astroworld

Американский хип-хоп-артист Трэвис Скотт вернется на сцену после трагедии на фестивале Astroworld. Об этом сообщает CNN.

Рэпер впервые выступит на крупном мероприятии после давки, которая случилась на его концерте. 15 мая он станет участником мероприятия Billboard Music Awards.

«Я отправил запрос. Я выдвинул требование. Я сказал: "Мой брат Трэвис Скотт должен выступить. Дидди ведет шоу. Я исполнительный продюсер. Он должен выступить". И канал NBC согласился», — заявил рэпер Пи Дидди. Он добавил, что «отменяет отмену».

Давка произошла 5 ноября 2020 года на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.