Пострадавшая на концерте Трэвиса Скотта фанатка скончалась

22-летняя фанатка рэпера Трэвиса Скотта Бхарти Шахани, которая пострадала во время давки на фестивале Astroworld, скончалась. Об этом сообщает CNN.

Девушка умерла в одной из больниц Хьюстона. Ранее врачи диагностировали у Шахани смерть мозга и предупредили, что шансы на выздоровление крайне малы.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.