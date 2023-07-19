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08:29, 19 июля 2023Россия

Названы подлежащие эвакуации после пожара на складе в Крыму села

В Крыму из-за пожара эвакуируют 2225 человек из четырех сел в Кировском районе

Кадр: Telegram-канал SHOT

МЧС Крыма назвало села, подлежащие эвакуации после пожара на складе в Кировском районе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали спасатели, эвакуируют жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего будет эвакуировано 2225 человек. Их разместят в помещениях двух школ, а также организуют горячее питание.

О пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма стало известно утром в среду, 19 июля. Местные жители в радиусе пяти километров от места происшествия слышали взрывы на протяжении двух часов. Из-за пожара на военном полигоне на полуострове создали оперативный штаб. Также была перекрыта трасса «Таврида».

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    Марина Совина
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