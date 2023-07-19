В Крыму создали оперативный штаб из-за пожара на полигоне

Аксенов сообщил о создании оперативного штаба из-за пожара на военном полигоне в Крыму

В Крыму создали оперативный штаб из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он пояснил, что около двух тысяч жителей эвакуируют на сутки из четырех населенных пунктов, расположенных рядом с полыхающим объектом.

В свою очередь заместитель главы Крыма Олег Крючков рассказал в Telegram-канале, что сейчас организован объезд участка трассы «Таврида». Он заверил, что дороги на объезде хорошие, расстояния минимальные.

«Крымский мост работает в режиме реверса, без изменений. Как два последних дня», — подчеркнул Крючков.

Кроме того, в республиканском управлении МЧС отметили, что два пункта временного размещения в школах Крыма примут эвакуированных из-за пожара на полигоне, пишет ТАСС.

О пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма стало известно утром в среду, 19 июля.

В Telegram-каналах указывали, что местные жители в радиусе пяти километров от места происшествия слышали взрывы на протяжении двух часов.