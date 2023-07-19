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07:25, 19 июля 2023Россия

В Крыму эвакуируют четыре населенных пункта рядом с загоревшимся полигоном

Аксенов объявил об эвакуации четырех населенных пунктов рядом с горящим в Крыму полигоном

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Власти планируют временную эвакуацию жителей четырех населенных пунктов из зоны, прилегающей к загоревшемуся в Кировском районе Крыма полигону. Об этом объявил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, эвакуация затронет более двух тысяч человек. «Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — написал Аксенов.

О пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма стало известно утром 19 июля. Как сообщил Аксенов, из-за происшествия перекрыта трасса «Таврида». Информация о пострадавших не поступало.

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    Константин Лысяков
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