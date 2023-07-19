За россиянами навсегда закрепили право на кредитные каникулы

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для оказавшихся в трудной ситуации

Совет Федерации на заседании одобрил законопроект, навсегда закрепляющий право оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации россиян получать кредитные каникулы, передает ТАСС.

Закон будет действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года.

Речь идет о потребительском кредите, а также автокредитовании. Условием для предоставления отсрочки может стать снижение дохода на 30 процентов по сравнению со среднемесячным за предыдущий год. Такие каникулы россиянин может взять только один раз за время действия договора займа. Отмечается, что во время отсрочки не будут начисляться пени за неуплату, а сами каникулы не скажутся на кредитной истории.

Еще одно основание для предоставления кредитных каникул — проживание россиянина в зоне ЧС, если его имуществу был нанесен ущерб либо были нарушены условия жизни. При этом банкротство будет считаться основанием для отказа в отсрочке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что законопроект призван защитить права заемщиков, а также снизить риск невозврата денег для кредитора.

Кредитные каникулы ранее вводили во время пандемии коронавируса в 2020 году. Закон давал право требовать льготного периода кредитования сроком до полугода. Россияне, которые пользовались коронавирусными каникулами, могут потребовать отсрочки по новому законопроекту еще раз.

Размер кредита, по которому могут предоставить отсрочку, пока не установлен. До решения правительства его сумма составляет 1,6 миллиона рублей для автокредитов, 450 тысяч — для потребительских кредитов и 150 тысяч — для кредитных карт.