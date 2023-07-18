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14:57, 18 июля 2023Экономика

За россиянами навсегда закрепят право на кредитные каникулы

Госдума на постоянной основе закрепила право россиян на кредитные каникулы

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который навсегда закрепляет право россиян на кредитные каникулы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект вступит в силу 1 января 2024 года. Он защитит права заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию и позволит им избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Сведения о кредитных каникулах будут отражаться в кредитной истории, но не будут ее ухудшать, объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Впервые каникулы по потребительским кредитам ввели в 2020 году в качестве временной меры поддержки россиян на время пандемии. Изначально их вводили до конца 2020 года, но затем продлили на год. Закон дает заемщику право потребовать льготный период сроком до полугода для займов на сумму 150 тысяч рублей для кредитных карт, 1,5 миллиона — для автокредитов и 450 тысяч — для прочих займов.

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Оформить кредитные каникулы можно, если доходы заемщика упали более чем на 30 процентов или если он проживает в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации. При этом воспользоваться ими можно один раз за время действия кредитного договора. В течение периода кредитных каникул запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика, но проценты на задолженность начисляться также будут.

Ранее в Госдуме предложили разрешить кредитные каникулы для беременных и их супругов. Инициативу внесли депутаты фракции «Новые люди». По словам авторов законопроекта, поправки позволят отсрочить выплаты по займам в период с 12-й недели беременности и еще на 1,5 года, рассчитанных на отпуск по уходу за ребенком.

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    Вячеслав Агапов
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