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17:56, 12 июля 2023Экономика

В Госдуме предложили ввести кредитные каникулы для беременных и их супругов

Депутаты Госдумы разработали законопроект о кредитных каникулах для беременных

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Беременным в России предложат оформлять кредитные каникулы, льготным периодом позволят воспользоваться также их супругам. Такую инициативу внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди», рассказала «Парламентская газета».

В случае одобрения поправок в закон о кредитных каникулах этой категории граждан позволят отсрочить выплаты по займам в период с 12-й недели беременности и еще на 1,5 года, рассчитанных на отпуск по уходу за ребенком. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который является одним из авторов законопроекта.

Необходимость законопроекта депутаты объяснили тем, что в период вынашивания и после рождения ребенка родители сталкиваются с большими расходами на медицину, детские товары и прочее. Поэтому льгота должна финансово облегчить период становления семьи.

Ранее в Совфеде предложили за счет госбюджета компенсировать молодым семьям плату за аренду жилья. В случае одобрения поддержка семей будет действовать на протяжении пяти лет.

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    Александра Синицына
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