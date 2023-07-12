Россиянам предложили компенсировать аренду жилья

В Совфеде предложили обязать власти компенсировать молодым семьям стоимость аренды жилья

В Совфеде захотели обязать правительство России компенсировать молодежи стоимость аренды жилья. Предложение с соответствующими поправками в постановление «Молодая семья» готовит ЛДПР, сообщила сенатор Елена Афанасьева Telegram-каналу «Кровавая барыня».

Мера коснется семей с детьми, в которых супруги не достигли 35-летнего возраста. Пара также не должна иметь собственное жилье, а доход на члена семьи должен быть ниже медианной зарплаты по региону. Афанасьева отметила, что такая льгота должна быть предусмотрена и для одиноких родителей. По ее словам, срок действия меры следует ограничить пятью годами, а сумму компенсации устанавливать ежегодно с учетом среднерыночной стоимости аренды жилья в конкретном регионе.

Необходимость льготы сенатор объяснила недоступностью ипотеки для некоторых молодых семей. Он отметила, что многим парам приходится жить вместе с родителями или отдавать большую часть дохода за съемную квартиру, что исключает возможность накопления на первый взнос по ипотеке. Афанасьева заявила, что инициатива ЛДПР предлагает «выход из этого замкнутого круга».

Ранее Минстрой предложил субсидировать половину стоимости аренды жилья для молодежи. Чтобы получить компенсацию, гражданам необходимо соблюсти условие — параллельно накапливать средства на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке.