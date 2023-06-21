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07:56, 21 июня 2023Среда обитания

Россиянам до 35 лет предложили компенсировать половину стоимости аренды жилья. Что для этого нужно?

«Известия»: Минстрой призвал компенсировать 50% стоимости аренды жилья для людей до 35 лет

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило субсидировать половину стоимости аренды жилья для молодежи — россиянам до 35 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ведомство.

Условия программы

Чтобы получить компенсацию от Минстроя, россиянам необходимо соблюсти условие — параллельно накапливать средства на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке. Ежегодно в программе смогут поучаствовать порядка 310 тысяч человек. Целевая аудитория проекта — россияне 23–27 лет.

По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос

Никита Стасишинзамглавы Минстроя

Замглавы министерства Никита Стасишин уточнил, что подробности получения льготы будут раскрыты в течение следующей пары месяцев. Программу разрабатывает Минстрой совместно с «Дом.РФ» и Росмолодежью. Сроки запуска инициативы также пока не уточняются.

В январе президент России Владимир Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи. Ответственным он назначил премьер-министра Михаила Мишустина. В декабре прошлого года Путин заявил о расширении семейной ипотеки под шесть процентов годовых.

Мнения экспертов

В Минстрое отметили, что программа будет эффективной для молодежи и не потребует серьезных затрат бюджета. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что инициатива положительно отразится и на демографической ситуации в стране, и на уровне жизни молодых специалистов. Однако есть риск, что увеличившийся спрос приведет к повышению цен на квартиры.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела аренда квартир. Цены на съем самых популярных однокомнатных квартир упали на 10-15 процентов.

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Первый вице-президент GloraX Александр Андрианов добавил, что программа позволит развивать рынок арендного жилья в России и сделает его более прозрачным. В свою очередь, президент ГК «Основа» Александр Ручьев назвал адресную поддержку различных категорий покупателей жилья правильным и своевременным решением.

Ситуация в России

Центробанк России обеспокоен быстрым ростом выдачи ипотеки в России. С таким заявлением выступила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ рассмотрит введение количественных ограничений на выдачу банками рискованной ипотеки.

20
процентов

составляет минимальный первоначальный взнос по ипотеке с 1 июня 2023 года

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев предсказал рекордные объемы выдачи ипотеки в России по итогам 2023 года. С таким мнением выступили и представители ВТБ, которые спрогнозировали, что объем жилищных кредитов в 2023 году превысит шесть триллионов рублей.

С 1 июня Центробанк увеличил размер минимального взноса по ипотеке в России с 10 до 20 процентов. Еще через полгода, с 1 января 2024 года, для приобретения жилья в ипотеку потребуется внести 30 процентов от стоимости недвижимости.

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    Марина Совина
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