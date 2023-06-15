ЦБ обеспокоился быстрым ростом ипотеки

Набиуллина: ЦБ беспокоит быстрый рост ипотеки, возможны дополнительные меры регулирования

Центробанк (ЦБ) обеспокоился быстрым ростом выдачи ипотеки в России. Глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что могут появиться дополнительные меры регулирования, сообщает ТАСС.

Так, ЦБ рассмотрит введение количественных ограничений на выдачу банками рискованной ипотеки. «Существующие инструменты на наш взгляд эффективны, но если будет недостаточно, будем смотреть, какие новые инструменты можно применять», — добавила Набиуллина.

Ранее представители ВТБ спрогнозировали новый рекорд по выдаче ипотеки в России. По оценкам специалистов, объем жилищных кредитов в 2023 году превысит шесть триллионов рублей. Такой показатель примерно на треть превзойдет результаты 2022 года и окажется почти на 10 процентов выше рекордных продаж 2021-го.

Больше всего, по мнению специалистов, этому будут способствовать активный рост интереса к частному строительству, льготные программы по ипотеке и комплекс мер поддержки социальных категорий населения.