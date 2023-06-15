Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:59, 15 июня 2023Среда обитания

ЦБ обеспокоился быстрым ростом ипотеки

Набиуллина: ЦБ беспокоит быстрый рост ипотеки, возможны дополнительные меры регулирования
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центробанк (ЦБ) обеспокоился быстрым ростом выдачи ипотеки в России. Глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что могут появиться дополнительные меры регулирования, сообщает ТАСС.

Так, ЦБ рассмотрит введение количественных ограничений на выдачу банками рискованной ипотеки. «Существующие инструменты на наш взгляд эффективны, но если будет недостаточно, будем смотреть, какие новые инструменты можно применять», — добавила Набиуллина.

Ранее представители ВТБ спрогнозировали новый рекорд по выдаче ипотеки в России. По оценкам специалистов, объем жилищных кредитов в 2023 году превысит шесть триллионов рублей. Такой показатель примерно на треть превзойдет результаты 2022 года и окажется почти на 10 процентов выше рекордных продаж 2021-го.

Больше всего, по мнению специалистов, этому будут способствовать активный рост интереса к частному строительству, льготные программы по ипотеке и комплекс мер поддержки социальных категорий населения.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    В ЦБ поддержали идею приватизации в России
    Силуанов призвал урезать субсидии российским промышленникам
    Лукашенко заявил о превращении ООН в дипломатическое казино
    Фетисов оценил политический потенциал Овечкина
    Цены на газ в Европе резко выросли
    Названо условие вступления Белоруссии в украинский конфликт
    В Ельцин-центре отреагировали на проверку Минюста на деятельность иноагента
    Москва запустит проект по развитию роботической хирургии в онкологии
    Возможность контрнаступления ВСУ на территорию ЛНР оценили
    В Белоруссии приняли во втором чтении законопроект о народном ополчении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.