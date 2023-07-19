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12:22, 19 июля 2023Ценности

Россиянкам назвали визуально старящую одежду

Стилистка Ольга Скорокосова назвала бесформенную одежду визуально старящей

Фото: Unsplash

Модная блогерша, стилистка Ольга Скорокосова назвала россиянкам визуально старящую одежду. Ее комментарий публикует «ФедералПресс».

По словам специалистки, зрительно ухудшить образ способны бесформенные предметы гардероба, а также вещи низкого качества. «[Одежда] скучных серо-черно-коричневых оттенков не сделает вас моложе! Это очевидно», — добавила собеседница издания.

Кроме того, эксперт внесла в список неправильно подобранные наряды. Для каждого возраста существуют определенные удачные цвета, фасоны и силуэты, объяснила она.

Ранее в июле российская стилистка Мария Абабкова назвала устаревшую к лету 2023 года обувь. По словам специалистки, в текущем сезоне утратили свою актуальность различные фасоны тапок с перфорацией, мокасины и слипоны.

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    Алина Гостева
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