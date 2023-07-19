Россиянкам назвали визуально старящую одежду

Стилистка Ольга Скорокосова назвала бесформенную одежду визуально старящей

Модная блогерша, стилистка Ольга Скорокосова назвала россиянкам визуально старящую одежду. Ее комментарий публикует «ФедералПресс».

По словам специалистки, зрительно ухудшить образ способны бесформенные предметы гардероба, а также вещи низкого качества. «[Одежда] скучных серо-черно-коричневых оттенков не сделает вас моложе! Это очевидно», — добавила собеседница издания.

Кроме того, эксперт внесла в список неправильно подобранные наряды. Для каждого возраста существуют определенные удачные цвета, фасоны и силуэты, объяснила она.

Ранее в июле российская стилистка Мария Абабкова назвала устаревшую к лету 2023 года обувь. По словам специалистки, в текущем сезоне утратили свою актуальность различные фасоны тапок с перфорацией, мокасины и слипоны.