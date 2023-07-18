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19:46, 18 июля 2023Ценности

Российская стилистка назвала устаревшую обувь на лето

Стилистка Мария Абабкова назвала мокасины и тапки с перфорацией устаревшими

Фото: Peachyeung316 / Wikimedia

Российская стилистка Мария Абабкова назвала устаревшую к лету 2023 года обувь. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам специалистки, в текущем сезоне утратили свою актуальность различные фасоны тапок с перфорацией. Также предпочтительно отказаться от босоножек на пробочной танкетке, заявила эксперт.

Кроме того, к данному моменту из моды вышли мокасины и слипоны. Собеседница издания посоветовала найти указанным изделиям более удачную альтернативу.

Ранее в июле исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская назвала россиянкам летнюю обувь, которая вредит здоровью. В списке оказались шлепанцы, туфли на каблуках, балетки и клоги.

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    Алина Гостева
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