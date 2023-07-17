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16:57, 17 июля 2023Ценности

Россиянкам назвали вредящую здоровью летнюю обувь

Российский подиатр Чижевская: шлепанцы оказывают дополнительную нагрузку на связки ног

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская назвала россиянкам летнюю обувь, которая вредит здоровью. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Так, в списке оказались шлепанцы, туфли на каблуках, балетки и клоги (деревянные башмаки). Упомянутые модели, по мнению врача, препятствуют естественному перекату стопы во время шага, оказывая дополнительную нагрузку на мышцы и связки.

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Кроме того, российский подиатр обратила внимание на сабо, сандалии на массивной подошве и мюли. Вдобавок Чижевская отметила босоножки на танкетке, поскольку при их ношении возникает риск подвернуть ногу и получить растяжение или надрыв связок голеностопа.

В заключение собеседница издания предупредила об опасности туфель из прозрачного полимера и резиновых сапог. В первом случае из-за подобной обуви может развиться грибковая инфекция, и образоваться костный нарост. Что касается сапог, то высокое голенище провоцирует появление проблем в опорно-двигательном аппарате.

Ранее маммолог Амина Магомедова назвала россиянкам опасные для здоровья купальники. Врач рассказала, что при покупке данного предмета гардероба необходимо ориентироваться на размер и особенности своей груди. Магомедова отметила, что чашки купальника не должны сдавливать молочные железы, поскольку чрезмерное давление на них может привести к нарушению циркуляции лимфы, провисанию тканей и дополнительной нагрузки на шею и позвоночник.

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    Мария Винар
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