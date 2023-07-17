Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:23, 17 июля 2023Ценности

Врач назвала россиянкам опасные для здоровья купальники

Маммолог Амина Магомедова посоветовала россиянкам избегать купальников с лифом-бандо

Фото: PlatonPhoto / Shutterstock / Fotodom

Маммолог Амина Магомедова назвала россиянкам опасные для здоровья купальники. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».

Врач рассказала, что при покупке данного предмета гардероба необходимо ориентироваться на размер и особенности своей груди. Магомедова отметила, что чашки купальника не должны сдавливать молочные железы, поскольку чрезмерное давление на них может привести к нарушению циркуляции лимфы, провисанию тканей и дополнительной нагрузки на шею и позвоночник.

Материалы по теме:
Штаны из нулевых, балетки и майка-алкоголичка: главные модные тренды лета 2023 года
Штаны из нулевых, балетки и майка-алкоголичка:главные модные тренды лета 2023 года
11 июня 2023
Сборы в отпуск отнимают уйму времени. Как подобрать идеальный гардероб и уместить все в один чемодан?
Сборы в отпуск отнимают уйму времени. Как подобрать идеальный гардероб и уместить все в один чемодан?
14 июля 2023

В связи с этим медик посоветовала женщинам с большой грудью избегать моделей с лифом-бандо, у которых отсутствуют бретели. «Следует выбрать другой тип бюстгальтера, так как бандо не обеспечивает качественную поддержку груди, а в некоторых случаях сдавливает молочные железы, что может негативно отразиться на здоровье», — объяснила она.

Кроме того, необходимо отказаться от изделий с поролоновыми вставками и эффектом пуш-ап. В первом случае, подобный элемент купальника вызывает раздражение и сыпь на коже. «Влажная среда способствует появлению парникового эффекта на коже груди, а в подобных условиях грязь и бактерии легко проникают в открывшиеся поры», — пояснила собеседница издания.

В заключение Магомедова предостерегла от покупки дешевых изделий. По ее мнению, при их производстве использовались некачественные краски и материалы. Такие варианты купальников быстро растянутся и перестанут фиксировать грудь.

В мае врач акушер-гинеколог и маммолог Елена Дригинкина назвала россиянкам самые опасные для здоровья трусы. Медик посоветовала отказаться от стрингов, поскольку они вызывают дискомфортные ощущения во время носки. Среди безопасных вариантов специалистка выделила слипы и трусы-шорты. Однако во втором случае необходимо учитывать размер изделия.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Путину представили доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту

    Врач назвала россиянкам опасные для здоровья купальники

    Образ Филиппа Киркорова раскритиковали пользователи сети

    МИД уведомил Турцию и Украину о возражении против продления зерновой сделки

    90-летний мужчина сыграл свадьбу с пятой женой и заявил о желании жениться еще

    Польша оставит посла в России

    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Моргенштерн обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

    Собянин раскрыл планы реабилитации «Лосиного острова»

    Раскрыто влияние атаки на Крымский мост на поведение российских туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости