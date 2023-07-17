Врач назвала россиянкам опасные для здоровья купальники
Маммолог Амина Магомедова назвала россиянкам опасные для здоровья купальники. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».
Врач рассказала, что при покупке данного предмета гардероба необходимо ориентироваться на размер и особенности своей груди. Магомедова отметила, что чашки купальника не должны сдавливать молочные железы, поскольку чрезмерное давление на них может привести к нарушению циркуляции лимфы, провисанию тканей и дополнительной нагрузки на шею и позвоночник.
В связи с этим медик посоветовала женщинам с большой грудью избегать моделей с лифом-бандо, у которых отсутствуют бретели. «Следует выбрать другой тип бюстгальтера, так как бандо не обеспечивает качественную поддержку груди, а в некоторых случаях сдавливает молочные железы, что может негативно отразиться на здоровье», — объяснила она.
Кроме того, необходимо отказаться от изделий с поролоновыми вставками и эффектом пуш-ап. В первом случае, подобный элемент купальника вызывает раздражение и сыпь на коже. «Влажная среда способствует появлению парникового эффекта на коже груди, а в подобных условиях грязь и бактерии легко проникают в открывшиеся поры», — пояснила собеседница издания.
В заключение Магомедова предостерегла от покупки дешевых изделий. По ее мнению, при их производстве использовались некачественные краски и материалы. Такие варианты купальников быстро растянутся и перестанут фиксировать грудь.
В мае врач акушер-гинеколог и маммолог Елена Дригинкина назвала россиянкам самые опасные для здоровья трусы. Медик посоветовала отказаться от стрингов, поскольку они вызывают дискомфортные ощущения во время носки. Среди безопасных вариантов специалистка выделила слипы и трусы-шорты. Однако во втором случае необходимо учитывать размер изделия.