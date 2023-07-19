Разгоревшийся в российском городе после обстрела ВСУ пожар сняли на видео

Пожар в обстрелянном ВСУ городе Суджа Курской области сняли на видео

Пожар, разгоревшийся в городе Суджа Курской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сняли на видео. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны охваченное огнем строение и поднимающийся в небо столб черного дыма.

По данным канала, райцентр обстреляли снарядами калибра 155 миллиметров. Артиллерийские боеприпасы с такими характеристиками являются стандартом в вооруженных силах стран-участников НАТО. В частности, 155-миллиметровыми снарядами ведет огонь американская гаубица М777 и новая украинская гаубица «Богдана».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Судже из-за обстрела загорелся жилой дом. Также, по его словам, осколками были повреждены несколько соседних домов. Всего на территории населенного пункта зафиксировано три прилета.