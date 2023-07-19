Жилой дом загорелся из-за обстрела ВСУ приграничного российского региона

Курский губернатор Старовойт сообщил, что в Судже из-за обстрела ВСУ загорелся дом

В Судже Курской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся жилой дом. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, также разрушены хозяйственные постройки на территории участка. Кроме того, осколки снаряда повредили соседние дома.

Всего в Судже зафиксировали три прилета. Пострадавших в результате обстрела нет. Старовойт заверил, что власти окажут помощь в восстановлении поврежденных домовладений.

По информации из открытых источников, Суджа находится в десяти километрах от российско-украинской границы.

Ранее стало известно, что целью ВСУ, вероятно, были автомобильная и железнодорожная станции Суджи. Предположительно, обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, прилеты нескольких минометных снарядов зафиксировали в селе Гуево.