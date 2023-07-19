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11:31, 19 июля 2023Россия

ВСУ атаковали железнодорожную станцию в приграничном регионе России

Mash: ВСУ атаковали железнодорожную станцию в Курской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобильную и железнодорожную станцию Суджа в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, украинские войска выпустили по территории станции по меньшей мере три боеприпаса, предположительно, это были ракеты РСЗО «Град». По информации из открытых источников, Суджа находится в десяти километрах от российско-украинской границы.

Помимо этого, ВСУ обстреляли село Гуево в полутора километрах от границы с Украиной. На территории населенного пункта разорвалось несколько минометных мин.

Ранее власти еще одного приграничного российского региона – Белгородской областисообщили о десятках атак на регион за сутки. При этом ВСУ использовали ствольную артиллерию, добавил губернатор Вячеслав Гладков.

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    Алан Босиков
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