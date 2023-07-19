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11:03, 19 июля 2023Россия

Гладков рассказал о десятках атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о десятках случаев обстрела региона ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили десятки атак на приграничную Белгородскую область. О случаях обстрелов и сбросов боеприпасов за минувшие сутки рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, по одному только населенному пункту Журавлевка ВСУ выпустили не менее 15 снарядов. Также были повреждены постройки в нескольких других поселках.

«Из ствольной артиллерии обстрелян хутор Бабка — зафиксировано 13 прилетов. Никто не пострадал. Повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечена кровля, хозпостройка и забор», — сообщил губернатор.

Он напомнил также о пяти пострадавших жителях поселка Шамино. «Бригадами скорой медицинской помощи мужчины были доставлены в городскую больницу № 2. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.

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    Марк Леонов
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