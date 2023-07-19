Россиянам напомнили о возможности наказать соседей за коляску в подъезде

Роскачество: за оставленную в подъезде коляску можно оштрафовать соседа на несколько тысяч

За оставленную соседом в подъезде коляску или велосипед его можно оштрафовать на несколько тысяч рублей. О том, как привлечь к жильцов дома ответственности, россиянам рассказали в Роскачестве, передает «Российская газета».

По словам специалистов, подъезды многоквартирных домов — это общая собственность. В связи с этим хранение личных вещей, таких как коляски, велосипеды, самокаты, за пределами квартиры и специально отведенных для этого мест (кладовки, подвалы, если они используются для этих целей) является нарушением. Объясняется это тем, что посторонние предметы на общедомовой территории повышают риск возникновения пожара, а при возникновении чрезвычайной ситуации затрудняют путь на улицу, доступ к квартирам, щиткам, лестницам и так далее.

Оставляющие личные вещи в общих помещениях соседи нарушают статью 34 закона «О пожарной безопасности». Согласно правилам противопожарной безопасности, вещи могут загореться, а также затруднить доступ пожарных до места возгорания при необходимости. Кроме того, такое поведение служит нарушением пункта 3.2.16 правил технической эксплуатации жилищного фонда — личные вещи захламляют помещения и мешают жильцам перемещаться по общей территории.

Эксперты подчеркнули, что аргументы соседей относительно того, что на площадках оставляют не горючие предметы, не служат обоснованием того, что нарушение можно игнорировать. Для привлечения их к ответственности в Роскачестве порекомендовали обратиться в организацию, которая управляет домом — управляющую компанию, товарищество собственников жилья и так далее. Ее представитель должен будет проверить подъезд. Он может потребовать от жильцов убрать личные вещи с общедомовой территории. Если сосед проигнорирует это требование, можно направить в МЧС жалобу на то, что он создает опасную ситуацию. Нарушителю при этом могут выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей по части 1 статьи 20.4 кодекса об административных правонарушениях.

В случае если проблема с хранением вещей актуальна для многих жителей, эксперты посоветовали жильцам объединиться и подумать о том, каким образом можно использовать подвал или чердак дома, если они еще не используются — там можно создать места для хранения. Для того чтобы это согласовать, понадобится получить разрешение и обустроить места хранения.

В июле юрист Илья Русяев рассказал, что при затоплении квартиры соседями следует зафиксировать на фото и видео пострадавшую мебель. По его словам, это позволит подготовиться к суду с соседом или управляющей компанией, или ТСЖ.