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19:22, 19 июля 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о возможности наказать соседей за коляску в подъезде

Роскачество: за оставленную в подъезде коляску можно оштрафовать соседа на несколько тысяч

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

За оставленную соседом в подъезде коляску или велосипед его можно оштрафовать на несколько тысяч рублей. О том, как привлечь к жильцов дома ответственности, россиянам рассказали в Роскачестве, передает «Российская газета».

По словам специалистов, подъезды многоквартирных домов — это общая собственность. В связи с этим хранение личных вещей, таких как коляски, велосипеды, самокаты, за пределами квартиры и специально отведенных для этого мест (кладовки, подвалы, если они используются для этих целей) является нарушением. Объясняется это тем, что посторонние предметы на общедомовой территории повышают риск возникновения пожара, а при возникновении чрезвычайной ситуации затрудняют путь на улицу, доступ к квартирам, щиткам, лестницам и так далее.

Оставляющие личные вещи в общих помещениях соседи нарушают статью 34 закона «О пожарной безопасности». Согласно правилам противопожарной безопасности, вещи могут загореться, а также затруднить доступ пожарных до места возгорания при необходимости. Кроме того, такое поведение служит нарушением пункта 3.2.16 правил технической эксплуатации жилищного фонда — личные вещи захламляют помещения и мешают жильцам перемещаться по общей территории.

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Эксперты подчеркнули, что аргументы соседей относительно того, что на площадках оставляют не горючие предметы, не служат обоснованием того, что нарушение можно игнорировать. Для привлечения их к ответственности в Роскачестве порекомендовали обратиться в организацию, которая управляет домом — управляющую компанию, товарищество собственников жилья и так далее. Ее представитель должен будет проверить подъезд. Он может потребовать от жильцов убрать личные вещи с общедомовой территории. Если сосед проигнорирует это требование, можно направить в МЧС жалобу на то, что он создает опасную ситуацию. Нарушителю при этом могут выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей по части 1 статьи 20.4 кодекса об административных правонарушениях.

В случае если проблема с хранением вещей актуальна для многих жителей, эксперты посоветовали жильцам объединиться и подумать о том, каким образом можно использовать подвал или чердак дома, если они еще не используются — там можно создать места для хранения. Для того чтобы это согласовать, понадобится получить разрешение и обустроить места хранения.

В июле юрист Илья Русяев рассказал, что при затоплении квартиры соседями следует зафиксировать на фото и видео пострадавшую мебель. По его словам, это позволит подготовиться к суду с соседом или управляющей компанией, или ТСЖ.

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    Полина Кислицына
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