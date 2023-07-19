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17:41, 19 июля 2023Ценности

Мать Тимати высказалась об откровенных фото его возлюбленной

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова заявила, что ее не смущают откровенные фото Ивановой
Валентина Иванова

Валентина Иванова. Фото: @halfbloodval

Мать российского рэпера Тимати Симона Юнусова высказалась об откровенных фото его возлюбленной Валентины Ивановой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина рассказала в сторис (на момент написания новости пост был удален), что ее совершенно не смущают снимки девушки. «Валя модель. У нее есть пикантные фотографии, но непристойными я бы их не назвала. Кстати, в жизни она достаточно скромна», — объяснила Юнусова.

Кроме того, родительница ответила на вопрос одного из подписчиков о том, что если дочь ее сына Алиса в будущем также стала бы публиковать подобные фото. «Когда Алиса вырастет, то решит сама, что ей выставлять», — заявила она.

В мае Иванова поделилась снимками в бикини и вызвала споры в сети. Некоторые фанаты сочли данную фотосессию слишком вульгарной.

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    Карина Черных
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