Мать Тимати высказалась об откровенных фото его возлюбленной
Мать российского рэпера Тимати Симона Юнусова высказалась об откровенных фото его возлюбленной Валентины Ивановой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Женщина рассказала в сторис (на момент написания новости пост был удален), что ее совершенно не смущают снимки девушки. «Валя модель. У нее есть пикантные фотографии, но непристойными я бы их не назвала. Кстати, в жизни она достаточно скромна», — объяснила Юнусова.
Кроме того, родительница ответила на вопрос одного из подписчиков о том, что если дочь ее сына Алиса в будущем также стала бы публиковать подобные фото. «Когда Алиса вырастет, то решит сама, что ей выставлять», — заявила она.
В мае Иванова поделилась снимками в бикини и вызвала споры в сети. Некоторые фанаты сочли данную фотосессию слишком вульгарной.