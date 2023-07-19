Мать Тимати высказалась об откровенных фото его возлюбленной

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова заявила, что ее не смущают откровенные фото Ивановой

Мать российского рэпера Тимати Симона Юнусова высказалась об откровенных фото его возлюбленной Валентины Ивановой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина рассказала в сторис (на момент написания новости пост был удален), что ее совершенно не смущают снимки девушки. «Валя модель. У нее есть пикантные фотографии, но непристойными я бы их не назвала. Кстати, в жизни она достаточно скромна», — объяснила Юнусова.

Кроме того, родительница ответила на вопрос одного из подписчиков о том, что если дочь ее сына Алиса в будущем также стала бы публиковать подобные фото. «Когда Алиса вырастет, то решит сама, что ей выставлять», — заявила она.

В мае Иванова поделилась снимками в бикини и вызвала споры в сети. Некоторые фанаты сочли данную фотосессию слишком вульгарной.