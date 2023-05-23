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16:47, 23 мая 2023Ценности

Возлюбленная Тимати показала тело в откровенном бикини и вызвала споры в сети

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала тело в откровенном бикини

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала тело в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах манекенщица позирует на фоне моря, сидя на шезлонге. Для съемки девушка надела бикини белого цвета на тонких завязках. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала очки в массивной черной оправе с прозрачными линзами.

Поклонники восхитились фигурой звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Она богиня! Как можно этим не восхищаться», «Красотка», «Шикарная внешность», «С ума сойти от такой красоты», «Не понимаю, что стремимого люди увидели тут. Красивая девушка, эффектная», — высказывались они.

В то же время были и те фанаты, которые не оценили фотосессию и назвали ее вульгарной. «Выставлять такие кадры неприлично», «Очень странные фото. Не красота, а вульгарщина. Даже не помню, чтобы бывшие девушки Тимати так фотографировались», «Тебя заставляют так фотографироваться? Стремно выглядит. Ощущение, что у тебя нет чувства собственной значимости», «В этом есть что-то нездоровое», «Даже Тимати испугался и не лайкнул», — возмущались они.

Ранее Валентина Иванова выложила серию снимков с отдыха, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в прозрачном купальнике, украшенном леопардовым принтом розового цвета.

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Карина Черных
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