Возлюбленная Тимати снялась в прозрачном купальнике

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в прозрачном купальнике

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица выложила серию снимков с отдыха, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру. На размещенных кадрах модель позирует в прозрачном раздельном купальнике, оформленном леопардовым принтом розового цвета. Также для съемки Иванова примерила очки в массивной черной оправе.

Подписчики восхитились внешним видом девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Сразу видно, кто пахал в зале», «Валя, все прекрасно. Просто пушка!», «Вау, какой шикарное тело», «Красивая фигура и я понимаю, как сложно следить за своим телом. Поэтому испытываю восхищение», «Тимати определенно повезло», — высказывались они.

Ранее Валентина Иванова поделилась видео, в котором она запечатлела себя позирующей перед зеркалом. В начале ролика манекенщица предстала перед подписчиками в красном платье с открытой спиной, оформленном шнуровкой и вырезами на бедрах. Кроме того, она примерила наряд черного цвета с разрезами на груди. На размещенных кадрах видно, что Иванова отказалась от нижнего белья.