Возлюбленная Тимати снялась в откровенных нарядах без нижнего белья

Российская модель Валентина Иванова снялась в откровенных платьях без нижнего белья

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенных образах и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась видео, в котором она запечатлела себя позирующей перед зеркалом. В начале ролика манекенщица предстала перед подписчиками в красном платье с открытой спиной, оформленном шнуровкой и вырезами на бедрах. Кроме того, она примерила наряд черного цвета с разрезами на груди. На размещенных кадрах видно, что Иванова отказалась от нижнего белья.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости и принялись писать комплименты под постом. «Вам и без платья хорошо. Это огонь!», «На тебе все прекрасно», «Тебе все к лицу», «Какие красивые платья. Носи оба, пока молодая и красивая», «Светская львица», — высказывались они.

Ранее модель Валентина Иванова снялась обнаженной во время отдыха на море. На размещенных кадрах она предстала без одежды во время купания в бассейне. Девушка показала стройную фигуру с разных ракурсов, в том числе повернувшись к камере боком и прикрыв руками голую грудь.