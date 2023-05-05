Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:07, 5 мая 2023Ценности

Возлюбленная Тимати снялась обнаженной

Модель и возлюбленная Тимати Валентина Иванова снялась обнаженной на море

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась обнаженной во время отдыха на море. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах модель предстала без одежды во время купания в бассейне. Девушка показала стройную фигуру с разных ракурсов, в том числе повернувшись к камере боком и прикрыв руками голую грудь.

Подписчики оценили внешность избранницы исполнителя в комментариях. «Когда видна работа, и колоссальная», «Не беременна, расходимся», «Я выплюнула пирожок, который ела. Спасибо за стимул! Срочно бегу на тренировку», «Все безумно красиво», «Очень сексуально», — заявили пользователи сети.

Кроме того, Иванова показала в сторис лицо крупным планом, отметив, что седлала перманентный макияж губ и скорректировала брови.

В апреле Валентина Иванова также поделилась снимками в откровенном образе и привлекла внимание поклонников. На размещенных черно-белых кадрах модель позирует перед камерой в прозрачном комплекте нижнего белья, оформленном кружевами. Манекенщица снялась в расстегнутых брюках, спущенных ниже талии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области захотели переселить 70 тысяч человек
Минобороны сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения
Блогершу раскритиковали в сети за неожиданный метод выпрямления волос
Объем активов российской «кубышки» вырос в рублях и сократился в долларах
Врачи раскрыли тайну притворявшейся больной редчайшим заболеванием женщины
Зеленский согласился посетить Португалию
В России связали падеж птиц в Херсонской области с украинскими экспериментами
Шойгу дал поручение по снабжению вооружением российских войск в зоне СВО
«Русский беспилотник» доставит FPV-дроны «Владлен Татарский» в зону СВО
Жена шеф-повара Ивлева раскрыла свой лайфхак для быстрого похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.