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14:43, 24 апреля 2023Ценности

Возлюбленная Тимати поделилась снимками в прозрачном нижнем белье

Модель и возлюбленная Тимати Валентина Иванова снялась в прозрачном нижнем белье

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова поделилась снимками в откровенном образе и привлекла внимание поклонников. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных черно-белых кадрах модель позирует перед камерой в прозрачном комплекте нижнего белья, оформленном кружевами. Манекенщица снялась в расстегнутых брюках, спущенных ниже талии. В качестве аксессуаров она выбрала серьги с крестами и часы.

Фанаты восхитились внешним видом Ивановой, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Из всех его бывших — ты самая красивая», «Очень миловидная девушка», «Какая красивая девушка! Настоящая», «Идеальная», «Фигура — огонь, но такой грустный взгляд», — высказывались они.

Валентина Иванова не в первый раз делится с поклонниками подобными кадрами. Ранее модель опубликовала снимок из бани, на котором позирует обнаженной боком к фотографу, прикрывая оголенные части тела веником.

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Карина Черных
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