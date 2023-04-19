Возлюбленная Тимати снялась обнаженной и показала фото поклонникам

Российская модель и возлюбленная Тимати Валентина Иванова снялась обнаженной в бане

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель опубликовала снимок из бани, на котором позирует обнаженной боком к фотографу, прикрывая оголенные части тела веником. Вдобавок манекенщица надела шерстяную шапку бежевого цвета, а волосы собрала. При этом от макияжа и аксессуаров знаменитость отказалась.

Иванова не в первый раз делится с поклонниками подобными кадрами. Ранее в апреле она разместила серию фотографий, на которых ее запечатлели на красном фоне в прозрачном платье черного цвета, оформленном кружевами. На кадрах видно, что на девушке отсутствует нижнее белье. Плюс ко всему, она надела парик, выполненный под стрижку каре и выкрашенный в тон фона, и серебряный крест на шею.

