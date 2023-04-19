Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:24, 19 апреля 2023Ценности

Возлюбленная Тимати снялась обнаженной и показала фото поклонникам

Российская модель и возлюбленная Тимати Валентина Иванова снялась обнаженной в бане

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель опубликовала снимок из бани, на котором позирует обнаженной боком к фотографу, прикрывая оголенные части тела веником. Вдобавок манекенщица надела шерстяную шапку бежевого цвета, а волосы собрала. При этом от макияжа и аксессуаров знаменитость отказалась.

Иванова не в первый раз делится с поклонниками подобными кадрами. Ранее в апреле она разместила серию фотографий, на которых ее запечатлели на красном фоне в прозрачном платье черного цвета, оформленном кружевами. На кадрах видно, что на девушке отсутствует нижнее белье. Плюс ко всему, она надела парик, выполненный под стрижку каре и выкрашенный в тон фона, и серебряный крест на шею.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила подготовленную украинским агентом диверсию в Керчи
Айза Анохина показала фото 20-летней давности
Росгвардия задержала в Запорожье пособника ВСУ за сбор данных о работниках школ
В Петербурге мужчине отрубило часть руки после падения под поезд в метро
Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками
Российский политолог рассказал о присланной ему посылке со статуэткой
Оппозиция Южной Кореи призвала отказаться от военных поставок Украине
IT-специалисты резко заинтересовались домами в ипотеку
В столичном вузе объявили карантин из-за вспышки кори
Задержание ФСБ украинского диверсанта в Керчи попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.